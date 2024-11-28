В Петербурге присяжные признали бывшего депутата Глущенко виновным по делу об убийстве

Речь про преступление на Кипре в 2004 году Коллегия присяжных в Петербурге вынесла обвинительный вердикт по делу бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, ранее осужденного на 17 лет колонии по делу об убийстве в 1998 году политика Галины Старовойтовой и в настоящее время обвиняемого в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году.