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О поражении «Спартака»: Хаос преобладает над разумными действиями. Всё настолько примитивно…

О поражении «Спартака»: Хаос преобладает над разумными действиями. Всё настолько примитивно…

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info поделился мнением о поражении "Спартака" от "Нижнего Новгорода" в третьем туре РПЛ (1:2).

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