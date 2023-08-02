Инспектор Госавтоинспекции Оренбургской области провел встречу с детьми в дошкольном лагере

В детском саду № 5 Бузулука прошла встреча с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД МВД России «Бузулукский» Марией Самойлович, которая провела беседу с детьми на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.