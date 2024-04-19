Обеспечена максимальная годовая потребность лекарственными препаратами в Камчатском крае

Жители Камчатки выражают недовольство тем, что им не хватает необходимых лекарств. По словам представителей местных властей, проблему удалось частично решить благодаря центральной системе закупок лекарственных средств.
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