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Аргументы и Факты

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Яна Поплавская заявила, что Хаматову в Латвии «использовали и выбросили»

Яна Поплавская заявила, что Хаматову в Латвии «использовали и выбросили»

Актриса, телеведущая, общественный деятель Яна Поплавская резко высказалась об уехавшей Чулпан Хаматовой, которая после переезда в Латвию столкнулась с проблемами продления вида на жительство в этой республике.

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