Яна Поплавская заявила, что Хаматову в Латвии «использовали и выбросили»

Актриса, телеведущая, общественный деятель Яна Поплавская резко высказалась об уехавшей Чулпан Хаматовой, которая после переезда в Латвию столкнулась с проблемами продления вида на жительство в этой республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии