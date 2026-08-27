Движение на вантовом мосту КАД восстановлено после ремонта. 🔹В ночь на 27 августа на вантовом мосту закончили работы по устранению колейности.
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Движение на вантовом мосту КАД восстановлено после ремонта. 🔹В ночь на 27 августа на вантовом мосту закончили работы по устранению колейности.