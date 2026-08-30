«Тампа» – 6-я в рейтинге межсезонья НХЛ по версии The Hockey News. «Рейнджерс» – 7-е, «Сан-Хосе» – 9-й

The Hockey News продолжил публикацию рейтинга межсезонья клубов НХЛ. Оценивались трансферы клуба, продления контрактов, общий фон вокруг команд и то, насколько сильнее или слабее они стали с момента окончания прошлого сезона.
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