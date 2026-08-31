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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «1960-е – лучшее время в истории нашего футбола, были величайшие игроки – Яшин, Стрельцов, Шестернев, Пономарев. Возможно, у нас никогда не будет такой сильной команды»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала 1960-е годы лучшим временем в истории российского и советского футбола.

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