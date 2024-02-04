Будапешт согласился выделять средства на военное снаряжение для Украины, но не на оружие

На саммите в Брюсселе 1 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель настаивали на увеличении Европейского фонда мира на 5 млрд евро для финансирования военных поставок Киеву.