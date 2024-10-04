Американцам прилетела ответка за заморозку российских активов

Юрий Ильинов

Центральный банк увеличит объём продаж валюты в 26 раз для поддержки рубля Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие недели ожидается стабилизация курса рубля. Для этого ЦБ увеличит продажи валюты. Министерство финансов сообщило о снижении покупок валюты в октябре до 3,1 миллиарда рублей в день. Это значительно ниже отметки сентября, когда объём составлял 8,2 миллиарда. Ситуация позволит Центробанку повысить ежедневные продажи до 5,3 миллиарда, что в 26 раз превышает сентябрьские показатели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. За последний месяц, когда интервенции практически отсутствовали, ситуация с рублём ухудшилась. Курс юаня повысился на 11,3%. Эксперты считают, что уменьшение покупок может немного стабилизировать рубль и улучшить ликвидность юаня. В Минфине также сообщили, что в ближайшее время ожидается дополнительный нефтегазовый доход в федеральный бюджет. Его прогнозируют на октябрь 2024 года. Это также способствует стабилизации рубля. Про проблемы основного российского поставщика газа ранее писало ИА «РЕГИОН ОНЛАЙН». Издание сообщало, что компания «Газпром» оказалась на вершине рейтинга убыточных корпораций по версии Forbes за 2023 год. О том, что бывший зампред ЦБ Дубинин прокомментировал возможный отказ от наличных денег в России, мы писали ранее.