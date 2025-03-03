Сдержанная классика. Лучшие образы с красной дорожки "Оскара-2025"

Вручение одной их самых главных кинопремии прошло в Лос-Анджелесе 97-я церемония вручения кинопремии "Оскар" в Лос-Анджелесе / Фото: AP, ZUMA/TASS, Jordan Strauss, Richard Shotwell, Kevin Sullivan В ночь на 3 марта в США прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар".