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Сдержанная классика. Лучшие образы с красной дорожки "Оскара-2025"

Сдержанная классика. Лучшие образы с красной дорожки "Оскара-2025"

Вручение одной их самых главных кинопремии прошло в Лос-Анджелесе 97-я церемония вручения кинопремии "Оскар" в Лос-Анджелесе / Фото: AP, ZUMA/TASS, Jordan Strauss, Richard Shotwell, Kevin Sullivan В ночь на 3 марта в США прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар".

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