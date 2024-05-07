Как нейросети конкурируют с колдуньями и шаманами в предсказании будущего Татьяна СергееваИскусственный интеллект (ИИ) вступил в мистическую битву с экспертами предсказаний и раскладов, разбивая тысячелетние представления о магии и эзотерике.