Как нейросети конкурируют с колдуньями и шаманами в предсказании будущего Татьяна СергееваИскусственный интеллект (ИИ) вступил в мистическую битву с экспертами предсказаний и раскладов, разбивая тысячелетние представления о магии и эзотерике.
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