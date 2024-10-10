Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Бред все это, что "...Наши бабушки рожали в послевоенное время не потому, что им за это что-то давали или платили – э...Татьяна Малицкая:...
  • Eduard
    Бизнесмен! На 1000 рублей на вымогал и на 7 лет сел! Ха,ха,ха,охел! Всем скопом надр было "бизнесмену" ребра сломать!В Челябинской обл...
  • Eduard
    Европа рабское создание созданокдляобслуживания интеремов США и их подельников пр банде!Президент Сербии ...

Дугин назвал решающий переломный момент, после которого ВС РФ не остановить

Дугин назвал решающий переломный момент, после которого ВС РФ не остановить

В ходе контрнаступления российской армии в Курской области философ Александр Дугин выразил мнение о ключевом переломе на линии соприкосновения, отметив, что после него «нас ничто больше не остановит», передает «Царьград».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх