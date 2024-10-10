Дугин назвал решающий переломный момент, после которого ВС РФ не остановить

В ходе контрнаступления российской армии в Курской области философ Александр Дугин выразил мнение о ключевом переломе на линии соприкосновения, отметив, что после него «нас ничто больше не остановит», передает «Царьград».
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