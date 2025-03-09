JAMA: названы 17 препаратов, которые негативно влияют на работу печени

Сотрудники ведущих американских университетов и министерства по делам ветеранов Соединенных Штатов Америки выяснили, что некоторые антибиотики, нейролептики, статины, противогрибковые препараты и антипаразитарные медикаменты могут серьезно навредить печени.
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