Сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине с детьми на дороге в Ростовской области

В дежурную часть Отдела МВД России по Кагальницкому району поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что находится на автодороге «Станица Кагальницкая – село Иваново-Шамшево – село Новобатайск», на ее автомобиле повреждено колесо и ей требуется помощь.