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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине с детьми на дороге в Ростовской области

В дежурную часть Отдела МВД России по Кагальницкому району поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что находится на автодороге «Станица Кагальницкая – село Иваново-Шамшево – село Новобатайск», на ее автомобиле повреждено колесо и ей требуется помощь.

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