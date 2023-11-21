ЦБ подготовил план обмена замороженными активами с Западом: названы пять пунктов

Банк России вместе с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрабатывает механизм обмена заблокированных активов при посредничестве депозитариев и профучастников.
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