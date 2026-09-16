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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Родины» Посо дисквалифицирован на 3 матча за «несогласие с решениями судей в оскорбительной манере»

Полузащитник « Родины » Икер Посо получил длительную дисквалификацию за оскорбление судьи. В матче 8‑го тура Альфа ‑Банк РПЛ московская команда на выезде уступила «Крыльям Советов» (1:2).

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