Дженнифер Лопес подогрела слухи о разводе, лайкнув загадочный пост

Певица подает сигнал, что отношения с Аффлеком обречены GLOBALLOOKPRESS.COM/BILLY BENNIGHT Дженнифер Лопес подогрела слухи о возможном разрыве с Беном Аффлеком, поставив лайк загадочному посту в социальных сетях.
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