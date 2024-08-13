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Парламентская газета

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Кто родился 14 августа

Кто родился 14 августа

Сергей Анатольевич Голубев (63 года), председатель Законодательного Собрания Тверской области. Преподавал в Тверском государственном университете, занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора Тверской области.

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