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Журнал «Профиль»

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Кому и на сколько поднимут пенсии с 1 августа 2026 года: все о прибавках для работающих и пожилых россиян

С 1 августа 2026 года в России увеличатся выплаты нескольким категориям пенсионеров. Социальный фонд в автоматическом режиме пересчитает страховые пенсии работающих пенсионеров, повысит накопительные пенсии, а также увеличит фиксированную выплату гражданам, которым исполнилось 80 лет или была установлена I группа инвалидности.

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