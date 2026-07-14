Кому и на сколько поднимут пенсии с 1 августа 2026 года: все о прибавках для работающих и пожилых россиян

С 1 августа 2026 года в России увеличатся выплаты нескольким категориям пенсионеров. Социальный фонд в автоматическом режиме пересчитает страховые пенсии работающих пенсионеров, повысит накопительные пенсии, а также увеличит фиксированную выплату гражданам, которым исполнилось 80 лет или была установлена I группа инвалидности.
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