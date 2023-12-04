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Мировое обозрение

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Немецкий депутат: Шольц представляет большую угрозу для поддержки Украины

Немецкий депутат: Шольц представляет большую угрозу для поддержки Украины

Депутат Бундестага, руководитель комитета по европейским делам Антон Хофрайтер («Зеленые») раскритиковал в интервью Der Spiegel действия канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) в условиях бюджетного кризиса, заявив, что тот представляет большую угрозу для поддержки Украины.

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