Немецкий депутат: Шольц представляет большую угрозу для поддержки Украины

Депутат Бундестага, руководитель комитета по европейским делам Антон Хофрайтер («Зеленые») раскритиковал в интервью Der Spiegel действия канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) в условиях бюджетного кризиса, заявив, что тот представляет большую угрозу для поддержки Украины.
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