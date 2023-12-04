Немецкий депутат: Шольц представляет большую угрозу для поддержки Украины

Депутат Бундестага, руководитель комитета по европейским делам Антон Хофрайтер («Зеленые») раскритиковал в интервью Der Spiegel действия канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) в условиях бюджетного кризиса, заявив, что тот представляет большую угрозу для поддержки Украины.