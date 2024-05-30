Конкурсы талантов, уроки добрососедства, интерактивные программы для детей и взрослых запланированы в Волгоградской области в рамках ежегодной акции «День соседей».
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Конкурсы талантов, уроки добрососедства, интерактивные программы для детей и взрослых запланированы в Волгоградской области в рамках ежегодной акции «День соседей».