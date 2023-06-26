Военное обозрение

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Украинские «волонтёры» разрабатывают «штурмовой бронетранспортёр» на базе советского танка Т-62М для нацбата «Азов»

Украинские «волонтёры» разрабатывают «штурмовой бронетранспортёр» на базе советского танка Т-62М для нацбата «Азов»

На Украине продолжают заниматься кустарной переделкой старых танков в различные "тяжелые" боевые машины пехоты и бронетранспортеры, надеясь таким образом решить проблему дефицита бронетехники в ВСУ.

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