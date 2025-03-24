Казахстан – Россия: абсурдные мечтания о «повороте рек» и реальные дела

Похоже, некоторые казахстанские эксперты (вероятно, с подачи коллективного Запада в целях стравливания Астаны и Москвы) опять решили достать из пыльного шкафа и реанимировать проект поворота сибирских рек в Центральную Азию.
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