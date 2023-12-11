В Госдуме предложили признать блогерство профессией

Вот только не надо больше говорить это ваше "блогер - это не профессия". Вице-спикер Пётр Толстой заявил, что депутаты готовы проработать вопрос о создании отдельного кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности.
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