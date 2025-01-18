В Белоруссии возможен сирийский сценарий?

Интересная и тревожная дискуссия, развернувшаяся а комментариях к новости о том, что Запад намерен с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район Белоруссии и ввести туда так называемые "миротворческие силы".
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