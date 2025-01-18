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В Белоруссии возможен сирийский сценарий?

Интересная  и  тревожная  дискуссия,  развернувшаяся  а  комментариях к   новости   о том, что Запад намерен с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район Белоруссии и ввести туда так называемые "миротворческие силы".

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