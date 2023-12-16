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Фрол о разнице зарплат в 2Drots: «Моя зарплата в 2Drots – 50 тысяч. Сейчас люди, которые приходят, получают зарплату больше, чем максимум»

«Сейчас в медиафутболе столько платят, что вряд ли бы все зарабатывали столько только на ЛФЛ и КФК. Мне кажется, команды имеют право требовать, чтобы футболисты не играли во время сезона, потому что это сказывается на результате команды.

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