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Рыбная лихорадка: тонны форели "сбежали" из хозяйства под Новгородом

Рыбная лихорадка: тонны форели "сбежали" из хозяйства под Новгородом

РИА Новости/Илья Наймушин Настоящая рыбная лихорадка охватила Новгородскую область. И все из-за феноменального клева – сотни рыбаков со всей страны бьются за тонны форели, которая оказалась в местном озере.

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