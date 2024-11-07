Рыбная лихорадка: тонны форели "сбежали" из хозяйства под Новгородом

РИА Новости/Илья Наймушин Настоящая рыбная лихорадка охватила Новгородскую область. И все из-за феноменального клева – сотни рыбаков со всей страны бьются за тонны форели, которая оказалась в местном озере.
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