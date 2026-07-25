Орловцы ярко демонстрируют свой бескультурный код

В Орле вандалы уничтожили добрую часть петуний, высаженных на Герценском мосту. Можно сколько угодно ругать городских чиновников за то, что Орёл лысеет, но работу Спецавтобазы в этом году успели оценить даже самые придирчивые критики.
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