Сотрудники Минобороны Германии выражают недовольство кадровой политикой ведомства

В берлинском штабе-пентхаусе Минобороны Германии нарастает недовольство среди сотрудников. По информации газеты Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы, кадровая политика ведомства строится на политических связях и личных знакомствах, а не на профессиональных качествах.