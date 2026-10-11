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Регионы России

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Сотрудники Минобороны Германии выражают недовольство кадровой политикой ведомства

Сотрудники Минобороны Германии выражают недовольство кадровой политикой ведомства

В берлинском штабе-пентхаусе Минобороны Германии нарастает недовольство среди сотрудников. По информации газеты Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы, кадровая политика ведомства строится на политических связях и личных знакомствах, а не на профессиональных качествах.

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