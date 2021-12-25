Я строю

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Мой конфликт перекупа аудио ссср и обычного купи продай

Мой конфликт перекупа аудио ссср и обычного купи продай

Вот не знал как же оформить заголовок на такую тему, думаю что в процессе вы сами поймёте, раньше мне на разных форумах уже писали что ты перекуп, а у сами то перепродают годами и ничего, но не об этом речь, а вот недавно мне в комментариях тоже написал один что он перекуп и в то же время себя таким не считает ибо накрутит всего чутка, вот я и решил об этом поразмышлять, благо что утро субботы и пока есть время ибо все дела переделал, вчера отремонтировал Вегу 108 а то все распродал.

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