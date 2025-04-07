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Прямые выборы мэров вновь в законе: инициатива Сергея Миронова в Госдуме

Прямые выборы мэров вновь в законе: инициатива Сергея Миронова в Госдуме

Сергей Миронов планирует внести в Госдуму законопроект о возвращении прямых выборов мэров в России, оспаривая отмену, ограничивающую права граждан и разрушая связь между властью и обществом.

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