Trump's Jones Act Waiver Helped Avert Fuel Shortages Across These Key US Regions The Department of Homeland Security has issued the broadest Jones Act waiver since at least the 1950s, just weeks after the US-Iran conflict erupted.
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