FT: ЕК хочет разморозить около €13 миллиардов для Венгрии для ее поддержки Киева

Еврокомиссия (ЕК) намерена разморозить около €13 млрд для Венгрии, это нужно для увеличения бюджета блока, а также для того, чтобы получить поддержку Будапешта в вопросе предоставления Украине финансовой помощи.
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