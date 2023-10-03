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FT: ЕК хочет разморозить около €13 миллиардов для Венгрии для ее поддержки Киева

FT: ЕК хочет разморозить около €13 миллиардов для Венгрии для ее поддержки Киева

Еврокомиссия (ЕК) намерена разморозить около €13 млрд для Венгрии, это нужно для увеличения бюджета блока, а также для того, чтобы получить поддержку Будапешта в вопросе предоставления Украине финансовой помощи.

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