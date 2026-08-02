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Daily Storm

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В Приморье обрушился мост во время движения автомобиля

В Приморье обрушился мост во время движения автомобиля

За рулем находилась девушкаВ Шкотовском округе Приморского края обрушился мост в момент, когда по нему проезжал автомобиль.

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