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Кровавое дело Вальтера Вебера: как пистолет Beretta решил судьбу встречи в трактире

Кровавое дело Вальтера Вебера: как пистолет Beretta решил судьбу встречи в трактире

Бригада 90-х и давление на присяжных: Вебера снова хотят вернуть на скамью подсудимых.Мосгорсуд рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на отмену оправдательного приговора Вальтеру Веберу и Дмитрию Маденову, обвиняемым в массовом расстреле в московском "Трактире на Мытной" и убийстве свидетеля Александра Журавлёва.

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