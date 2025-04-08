Кровавое дело Вальтера Вебера: как пистолет Beretta решил судьбу встречи в трактире

Бригада 90-х и давление на присяжных: Вебера снова хотят вернуть на скамью подсудимых.Мосгорсуд рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на отмену оправдательного приговора Вальтеру Веберу и Дмитрию Маденову, обвиняемым в массовом расстреле в московском "Трактире на Мытной" и убийстве свидетеля Александра Журавлёва.