В Петербурге прикрыли сеть борделей, создателями которого стали бывшая проститутка и ее клиент В Красногвардейском районе Петербурга полицейские пресекли деятельность организаторов интим-услуг.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Петербурге прикрыли сеть борделей, создателями которого стали бывшая проститутка и ее клиент В Красногвардейском районе Петербурга полицейские пресекли деятельность организаторов интим-услуг.