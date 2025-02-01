Депутат Журова оценила отъезд Большунова в Европу

По ее мнению, у спортсмена есть возможность «пораздражать».facebook.com/RusOlympicCommitteeОтъезд трехкратного Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Европу связан с тренировками, а также предоставляет возможность «пораздражать».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии