Депутат Журова оценила отъезд Большунова в Европу

По ее мнению, у спортсмена есть возможность «пораздражать».facebook.com/RusOlympicCommitteeОтъезд трехкратного Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Европу связан с тренировками, а также предоставляет возможность «пораздражать».