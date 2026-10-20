Инициатива призвана решить проблему, когда студентам приходится совмещать учебу с работой ради базовых расходов Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в беседе с РИА Новости предложила установить стипендии на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).