Инициатива призвана решить проблему, когда студентам приходится совмещать учебу с работой ради базовых расходов Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в беседе с РИА Новости предложила установить стипендии на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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