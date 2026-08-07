Позёрство, тайный умысел или деменция?

Мир с беспокойством наблюдает за неадекватным поведением президента США Владимир Михеев Накопившиеся до критического объёма маловразумительные высказывания президента США всё чаще заставляют поверить в то, что упреждающе сданный Дональдом Трампом тест на вменяемость, дабы отвести подозрения в прогрессирующем старческом маразме, есть не что иное, как ловкая подтасовка.