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Военное обозрение

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Из искры разгорится пламя... Как зарождается война Израиля и Ливана («Хезболлы»)

Из искры разгорится пламя... Как зарождается война Израиля и Ливана («Хезболлы»)

У США очередная проблема, которая может полностью выбить демократов из предвыборной борьбы. Израиль готовится начать очередную израильско-ливанскую войну.

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