Автоинспекторы помогли водителю грузового автомобиля, оказавшемуся в сложном положении на федеральной трассе в Костромской области

В ходе патрулирования сотрудники ДПС МО МВД России «Мантуровский» Иван Беляков и Дмитрий Пирогов заметили автомобиль, стоящий «на аварийке» на оживленном участке федеральной автодороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь».
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