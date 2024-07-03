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Журналист из Дагестана высказался по поводу традиционных ценностей

Журналист из Дагестана высказался по поводу традиционных ценностей

Исполняющий обязанности главного редактора газеты "Зори Табасарана" Шарафудин Дашдемиров прокомментировал встречу главы Республики Дагестан Сергея Меликова с представителями общественности, посвященную противодействию терроризму.

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