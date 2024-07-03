Журналист из Дагестана высказался по поводу традиционных ценностей

Исполняющий обязанности главного редактора газеты "Зори Табасарана" Шарафудин Дашдемиров прокомментировал встречу главы Республики Дагестан Сергея Меликова с представителями общественности, посвященную противодействию терроризму.
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