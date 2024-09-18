Матвиенко дала оценку феминизму на Западе

18 сентября в Петербурге женским взглядом посмотрят на актуальные вопросы мировой повестки – там открывается Евразийский женский форум, который давно зарекомендовал себя в качестве одной из самых авторитетных деловых и дискуссионных площадок.
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