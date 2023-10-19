В России может подорожать пиво, сидр и медовуха

Правительство РФ решило ввести госрегулирование цен на пиво и сидр. Правительство РФ займется вопросом о госрегулировании цен на пиво, сидр, медовуху и пуаре, в результате чего стоимость напитков способна измениться, сообщает ТАСС.
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