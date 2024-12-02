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Дель Потро обыграл Джоковича в прощальном матче

Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро обыграл Новака Джоковича в прощальном матче. Встреча прошла в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу аргентинца.

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