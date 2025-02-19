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Царьград

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Русские войска отразили атаки ВСУ у Богуславки, потери противника — 30 человек

Русские войска отразили атаки ВСУ у Богуславки, потери противника — 30 человек

Русские войска успешно отразили атаки ВСУ в Богуславке Харьковской области. Потери противника составили 30 человек, уничтожены боевые машины и артиллерийские орудия.

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