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Аргументы и Факты

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Подполковник Дэвис: парад в Москве доказывает, что Украину ждет поражение

Подполковник Дэвис: парад в Москве доказывает, что Украину ждет поражение

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале заявил, что мощь России, продемонстрированная на параде Победы в Москве 9 мая, свидетельствует о том, что Украина не может даже надеяться на победу.

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Комментарии
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ЛО
Людмила Оркина
А если бы мы не провели парад, значит обязательно проиграем, что ли? Странный вывод! Причём тут парад? Способность выиграть войну определяет именно то, как мы  воюем.
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10 час.
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