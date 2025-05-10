Подполковник Дэвис: парад в Москве доказывает, что Украину ждет поражение

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале заявил, что мощь России, продемонстрированная на параде Победы в Москве 9 мая, свидетельствует о том, что Украина не может даже надеяться на победу.
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