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Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной

Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной

Михаил Рябов.   Российская общественность возмущена мягкими приговорами, которые накануне вынес Нагатинский суд Москвы двум пособникам убийства дочери известного политолога Александра Дугина Дарьи, подорванной украинскими спецслужбами по ошибке вместо отца.

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Комментарии
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Наталья Изъюрова
Союзное, извините((
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12 час.
ВН
Владимир Никитин
Как легко купить российского чиновника! ГАИшник за 3,3 тысячи продался! Да и второй, разместивший запрос, не дороже. Предатели! Судить в Белоруссии!!! Да и в судебной системе нашей давно пора поковыряться получше. Уверяю, там есть что наковырять!!!
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5 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Пострадают все кроме,, компетентных&quot; органов? Шо как в КГБ?
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3 час.

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