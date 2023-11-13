Михаил Рябов. Российская общественность возмущена мягкими приговорами, которые накануне вынес Нагатинский суд Москвы двум пособникам убийства дочери известного политолога Александра Дугина Дарьи, подорванной украинскими спецслужбами по ошибке вместо отца.
Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Изъюрова
Союзное, извините((
Ответить
12 час.
ВН
Владимир Никитин
Как легко купить российского чиновника! ГАИшник за 3,3 тысячи продался! Да и второй, разместивший запрос, не дороже. Предатели! Судить в Белоруссии!!! Да и в судебной системе нашей давно пора поковыряться получше. Уверяю, там есть что наковырять!!!
Ответить
5 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Пострадают все кроме,, компетентных" органов? Шо как в КГБ?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии