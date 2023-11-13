Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной

ВН

Владимир Никитин

Как легко купить российского чиновника! ГАИшник за 3,3 тысячи продался! Да и второй, разместивший запрос, не дороже. Предатели! Судить в Белоруссии!!! Да и в судебной системе нашей давно пора поковыряться получше. Уверяю, там есть что наковырять!!!