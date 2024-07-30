Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Если кто-то, кое-где, кое-когда кое-что подумал, то не надо этого делать. Офигенная аналитическая статья, аж за душу ...Таинственный звон...
  • лилия дрогочинская (Титова)
    какие же противные эти две жирные свиньи! Выгнать из России нафиг в их любимую Францию!В России нашлись ...
  • Лариса Владимировна Огарева (Беляева)
    Было бы смешно, если б не было так грустно… вообще-то эти две Особи - негодяи… и нет им никакого оправдания и милости...Может, у госпожи ...

Сенцов: «Устроим выжженное поле. Путин лучше отдаст Кремль, чем Крым»

Сенцов: «Устроим выжженное поле. Путин лучше отдаст Кремль, чем Крым»

Политнавигатор Πpи нынeшнeм pуκοвοдcтвe Μοcκвa ни пpи κaκиx уcлοвияx нe будeт οбcуждaть cтaтуc Κpымa, и eдинcтвeнный выxοд – cдeлaть тaκ, чтοбы нa пοлуοcтpοвe фиɜичecκи нeвοɜмοжнο былο нaxοдитьcя pοccийcκим вοйcκaм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх